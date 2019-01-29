Adıyaman'da 4 yeni ambulans hizmete girdi

Adıyaman'da 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 yeni ambulans hizmete girdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a tahsis edilen 4 adet tam donanımlı ambulans, Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törenle 112 istasyonlarına dağıtıldı. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ve diğer yetkililerin katıldığı programla araçların anahtar teslimi yapıldı. Ambulanslar Tut, Gölbaşı, Sincik, Kahta ilçeleri ile Narince Beldesindeki 112 istasyonlarına gönderildi.

2002 yılından bugüne Türkiye'yle birlikte Adıyaman'ın da sağlık alanında değişim ve dönüşümler yaşadığını ve sağlık noktasında çok iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Milletvekili Ahmet Aydın, “Bugün Adıyamanlı hemşehrilerimize daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize gönderilen 4 adet tam donanımlı ambulansın İl Sağlık Müdürlüğümüze teslimini yapacağız. Türkiye artık geçmişte yaşadığı sağlık skandallarını yaşamıyor. Sağlık alanında Türkiye 2023'e hazırlanırken Adıyaman şimdiden 2023 hazır hale gelmiş durumdadır. 2002 yılında ilimizde 1 tane acil sağlık hizmetleri istasyonu mevcut iken, bugün 31 tane acil sağlık hizmetleri istasyonu bulunmaktadır. Bu şehirde 3 tane ambulans vardı o zamanlar. O ambulanslardan bir tanesi sürekli bozuktu, bir tanesinin personeli yoktu, üçüncüsü ise vatandaşlarımız mazotunu koymadan hareket edemezdi. Bugün ambulans sayımız 49'a çıkmıştır. İnşallah bu yıl içerisinde 5 tane daha ambulansı hizmete alarak bu sayı 54'e çıkacaktır. Her alanda yatırımlarımız devam etmektedir. Donanım ve tefrişat dışında bugüne kadar sadece sağlık sektörüne 714 Milyon Türk Lirası yatırım yapılmıştır. Bütün ilçelerimizde hastanelerimizi yeniledik. Bu yatırımlarla birlikte vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinde memnuniyetinin artığını görüyoruz. Bu yatırımların ilimize sağlanması noktasında emek veren, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşan Vali Aykut Pekmez ise "Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize 4 adet yeni ambulans tahsis edilmiş bulunuyor. Böylelikle 45 olan ambulans sayımız bugün hizmete sunacağımız 4 adet tam donanımlı ambulansla birlikte 49'a çıkmış olacaktır. Esasında bu teslim töreni sağlık hizmetlerinde ülkemizin nereye geldiğinin bir göstergesidir. 15 yıl içerisinde yapılan yatırımlarla sağlık sektöründe fiziksel anlamda hastanelerimiz baştan sona yenilendi. Teknolojik anlamda hastanelerimiz şu anda dünya standartlarının üstündedir. Daha önce çok az sayıda doktor ve sağlık personeliyle hizmet verilirken, bugün il merkezi ve ilçelerimizde hem uzman hekimlerimizle hem aile hekimlerimizle hem de diğer branşlardaki sağlık personeliyle vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli sağlık hizmetini sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün ilimize tahsis edilen 4 adet ambulansımız acil vakalara müdahale edecek bütün donanımlara sahiptir. Bu yıl malumunuz olduğu gibi çetin bir kış yaşadık. Allah'a şükür gerek mevcut ambulanslarımızla gerekse de uçak ambulansla sağlık hizmetlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. İlimize tahsis edilen bu ambulanslarımız müdahale aracı olarak, Kahta, Gölbaşı, Tut ve Sincik ilçesi ve Narince Beldesinde acil sağlık hizmetlerinde kullanılacaktır” diye konuştu.

Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Tuğba Adıgüzel ise, Adıyaman 112'nin her daim görev başında olduklarını ve Adıyaman'da başarılı bir sağlık hizmeti sunduklarını dile getirerek verilen imkanlardan dolayı Sağlık Bakanlığına ve emeği geçenlere teşekkür etti.