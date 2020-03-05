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Adıyaman'da 40 öğrenci zehirlendi

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaklaşık 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaklaşık 40 öğrenci, dışarıdan sipariş verdikleri yemeği yedi. Öğrenciler mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayınca okul idaresi, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edilerek öğrencilere ilk müdahale yapıldı. Okulda ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve il merkezinde bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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