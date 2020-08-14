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Adıyaman'da 46 adres karantina altına alındı

Adıyaman’da korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 52 kişiden dolayı 46 adres karantina altın alandı.

Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 52 kişiden dolayı 46 adres karantina altın alandı.


Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, Adıyaman'ın çeşitli mahalle ve köylerinde 52 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan kişiler nedeniyle 46 adres için karantina kararı alındı.


Adıyaman'da Yunus Emre, Yeşilyurt, Yeni Sanayi, Yenimahalle, Yavuz Selim, Turgut Reis, Sümerevler, Siteler, Malazgirt, İmamağa, Fatih, Cumhuriyet, Altınşehir, Karapınar, Esentepe, Bahçecik mahalleleri, Kavak, Taşpınar, Şerefli, Külafhöyük köyleri ve Yaylakonak beldesinde kişilerin adresleri karantina altına alındı.

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