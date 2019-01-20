Adıyaman'da 5 yaban keçisi açlıktan ve soğuktan donarak öldü

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Adıyaman'da 5 yaban keçisi açlık ve soğuktan donarak öldü.

Av turizminin önemli merkezlerinden olan Adıyaman'da yaban keçileri toplu halde telef oldu. Sayıları 3 bin 250 civarında olan yaban keçileri, soğuk havadan dolayı yaşamlarını sürdürmekte güçlük çekiyor. Hava sıcaklığının gece eksi 10'a kadar düştüğü bölgede kar kalınlığı ise 1 metreyi buluyor. Adıyaman-Çelikhan arasındaki Bağlıca köyü Tutdere mevkiinde birisi 2 yaşında, diğerleri ise yavru olan 5 adet yaban keçisi açlık ve soğuğa dayanamayarak öldü. Ölen hayvanların leşlerini ise diğer yabani hayvanlar ve sokak köpekleri parçaladı. Bölgede bulunan maden işletmesi yetkilileri, yaban keçilerini korumak için sokak köpeklerini maden ocağındaki barakaya kapattı.

Bağlıca köyü sakinlerinden Ensari Uzun, 1 metrenin üzerinde kar yağdığını ve yaban keçilerinin açlıktan öldüğünü dile getirdi. Uzun, “Ölen yaban keçilerini daha sonra yaban hayvanları parçaladı. Bizler hayvanlar aç kalmasın diye meşe ağacını kestik. Bu soruna yetkililer el atsınlar. Buraya yem bırakılarak takip edilmesini istiyoruz. Hayvanlar açlık ve soğuktan ölüyor. Şuan gördüğümüz ölen hayvan sayısı 5'tir” diye konuştu.