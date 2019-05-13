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Adıyaman'da 6 araç bir birine girdi

Adıyaman’da, 6 otomobilin bir birine girdiği zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken kazaya karışan 6 araçtan 4’ü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Adıyaman'da, 6 otomobilin bir birine girdiği zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken kazaya karışan 6 araçtan 4'ü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında Emre Sağlam idaresindeki 80 AF 418 plakalı otomobil, Mehmet Emin Dinç idaresindeki 67 VA 210 plakalı otomobil ile sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 otomobil daha çarpıştı. Yaşanılan kazada ölen ya da yaralanan olmazken 6 otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası Emre Sağlam ve Mehmet Emin Dinç olay yerinde polis ekiplerini beklerken geriye kalan 4 araç sürücüsü araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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