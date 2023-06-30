Adıyaman'da 6 silah ele geçilirdi

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bayram ve düğün tedbirleri çerçevesinde yaptıkları çalışmalar sonucunda 6 farklı marka ve model de silah ele geçirdi. Akabinde şahıslar hakkında da adli ve idari işlemler yapılmak suretiyle Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Düğün günlerinin yas gününe çevrilmesine izin vermeyeceklerini belirten Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, özellikle düğün sezonu boyunca tedbirlerin daha sıkı bir şekilde devam edeceği bilgisine yer verdi.