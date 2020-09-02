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Adıyaman'da 66 adres karantinaya alındı

Adıyaman’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 66 adres karantina altına alındı.

Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 66 adres karantina altına alındı.


Adıyaman merkezde bir günde 66 adres karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 70 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Barbaros, Cumhuriyet, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mehmet Akif, Musalla, Örenli, Siteler, Sıratut, Sümerevler, Turgut Reis, Yenimahalle, Yenisanayi Yeşilyurt ve Yunus Emre mahalleleri ile Kömür beldesi ve Kuyulu köyünde 66 adresin karantinaya alınmasına karar verdi.

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