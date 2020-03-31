Adıyaman'da 8. kez intihar teşebbüsünde bulundu

Adıyaman'da bir kişi valilik önünde bulunan Atatürk heykeline çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Şahsın Adıyaman'da gerçekleştirmiş olduğu 8. kez teşebbüs oldu.

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve daha önceden 7 kez intihar teşebbüsünde bulunan Yusuf D., Adıyaman Valiliğine gelerek burada bulunan Atatürk heykeli üzerine çıktı. Elinde bulunan kesici aletle kendisine zarar vermek isteyen kişiyi fark eden polis ekipleri Yusuf D.'nin yanına gelerek kendisiyle bir süre sohbet etti. Yusuf D.'yi ikna eden polis ekipleri Yusuf D.'yi alarak polis merkezine götürdü. Yusuf D.'nin son birkaç yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu 8. intihar teşebbüsü olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.