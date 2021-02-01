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Adıyaman'da 86 köye ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman’da, son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köye ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da, son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köye ulaşım sağlanamıyor.


Adıyaman'ın kırsal kesiminde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarında yol açma çalışması devam ediyor. Adıyaman'da önceki gün etkili olan kar yağışı dolayısıyla 86 köyün ulaşımı durdu. Adıyaman'da merkeze bağlı 6, Çelikhan ilçesine bağlı 23, Gerger ilçesine bağlı 23, Gölbaşı ilçesine bağlı 7, Kahta ilçesine bağlı 2, Sincik ilçesine bağlı 24, Tut ilçesine bağlı 1 köy olmak üzere toplam 86 köye ulaşım sağlanamıyor.


Köy yollarının kardan temizlenip yeniden açılabilmesi için İl özel idaresi ve karayolları ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

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