İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da 9 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Salkımbağı köyünde aynı aileden Saadet, Melisa, Enes ve Rezzan Köse sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kahta merkez Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Rabia, Şükran, Hayrunisa ve Ruveyda Arı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kahta ilçe merkezinde ikamet eden Ayşe Akgün de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Karbonmonoksit gazından zehirlenen toplam 9 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.