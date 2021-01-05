İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da abartı egzoz denetimi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde egzoz denetimi yapıldı.


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin bir çok noktasında abartı egzoz bulunan otomobiller ile motosikletler üzerinde denetim yaptı. Yapılan uygulamada 3 bin 781 otomobil ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde abartı egzoz bulunan 8'i otomobil 6'sı motosiklet olmak üzere toplam 14 araç trafikten men edilirken 17 bin 525 TL para cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.