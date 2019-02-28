Adıyaman'da açılan polis pazarına büyük ilgi

Toplum Destekli Şube Müdürlüğünün koordinesinde şubede açılan Polis Pazarında, kurum çalışanlarının evlerinde kullanmadıkları ürünler, alışveriş merkezlerinden alınan ürünler ve hayırsever vatandaşlar tarafından getirilen ürünler Polis Pazarında yardıma ihtiyacı olan kişilere dağıtılıyor.

İlk açıldığı gün olan 5 Ekim 2018 tarihinden bu yana yoğun ilgi gören polis pazarına hayırseverler tarafından yardımlar devam ediyor.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, “Bundan yaklaşık 4 ay önce Altınşehir Polis Merkezi Amirliği bünyesinde polis pazarı açarak bunu Adıyamanlı vatandaşlarımızın, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. O günde söylediğim gibi vatandaşlarımız 24 saat hizmet esasına dayalı açık olan karakolumuza gelmek üzere kendi ihtiyaçları olan ayakkabıdır, kıyafettir, çantadır, bunlardan temin edebileceklerini söyledik ve gerçekten son 4 aylık sürece baktığımızda baya bir teveccühe masal olduğunu gördük. Hemen hemen vitrinlerimiz boşalmış, sağ olsun Abdullah Yalçın ağabeyimiz de kendisinin bir anlamda ayakkabı yönünde katkı sunmak istediğini belirtti. Bugünde hatırı sayılır nitelikte hepsi sıfır, kaliteli güncel markalardan, terlik, ayakkabı, spor ayakkabısı, çanta şeklinde takviyede bulundu. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına Adıyamanlı vatandaşlarımızdan ihtiyaç fazlası eşyalarını Altınşehir Polis Merkezi Amirliğimizin üst katında bulunan polis pazarına getirmeleri halinde bunları vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Polis pazarına yardımda bulunan Hayırsever İş Adamı Abdullah Yalçın, "Böyle vatandaşlara ve halka açık bir yer yapılmasından dolayı bizde elimizden geldiği kadar karınca, kararınca bizde yardımda bulunmak istedik. Tabi ki kurumlara, garibanlara, muhtelif olarak da yardımlarımız devam ediyor. Tabi ki burada gördük ki, vatandaşlarımızın buraya ilgi ve alakası daha fazla. Onun için biraz katkıda bulunmak istedik. Emniyet teşkilatına, çalışanlarımıza ve müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bu görevi üstlendikleri için gerçekten kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi üst katında açıklan Polis Pazarında bulunan bütün ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz bir şekilde dağıtılacak. Aynı zamanda Polis Pazarına ürün bağışlamak isteyen vatandaşlardan da ürünler alınacak.