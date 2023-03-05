İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.


Kahramanmaraş merkezli iki depremde Adıyaman'da hasar gören yaklaşık 28 bin bina, iş makineleri ile yıkılıyor. Toplam 68 bin 12 bağımsız birimin yıkık olduğu ya da yıkılacağı Adıyaman'da iş makineleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevre güvenliği alırken, kepçe, dozer ve hidrolik makaslar da binaların yıkımını gerçekleştiriyor.

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