Adıyaman'da AK Parti coşkusu

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç'ın başkanlığı kazanması il merkezinde coşkuya neden oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç'ın başkanlığı kazanması ile birlikte vatandaşlar Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı önünde toplantı. Burada ellerinde Türk Bayrakları, AK Parti bayrakları ve meşaleler olan vatandaşlar burada seçim sonucunu kutladı. Davul ve zurnalar karşısında halaylar çeken vatandaşlara AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç ile partililerde eşlik etti. Coşkulu anlar yaşayan vatandaşlardan bazıları saraçları ile kent merkezinde de konvoylar düzenledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sak Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Biz bu dönem milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarımız ve bütün teşkilatımız ile birlikte güzel bir çalışma ortaya koyduk ve neticesinde hamd olsun aldık. Hem ilçe belediyelerdeki sayımızı hem de il merkezindeki belediyeyi çok şükür ciddi bir oy oranı ile aldık. Karşımızda çok ciddi kirli ittifaklar vardı ve bu kirli ittifaklara halkımız kanmadı. Halkımız gerekli dersi başta Besni olmak üzere tokattı vurdu. Aslında bu milletin beka meselesi ile ilgili sorunu nasıl algıladığını ve gerekli ders ile cevabı verdiklerini görmüş olduk” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç ise, “ Her ne kadar karşı tarafta gruplaşmalar olsa da açık ara farkla aldık zaten. İlçelerde sayımlar devam ediyor. Türkiye genelinde çok şükür AK Partinin oy oranı iyi durumda. Seçimler son derece demokratik bir ortamda geçti. Yani bu arada siyasi aktörler anlamında bir sıkıntı olmadı, seçmenler anlamında da bir sıkıntı olmadı. Sandıklarda da her hangi bir sıkıntı olmadı. Bu anlamda seçim, demokratik bir bayram havasında geçti. Seçimlerin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.