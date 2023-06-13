Adıyaman'da akıl almaz kaza: 2 yaralı

Adıyaman'da, 2 kişinin yaralandığı kaza akıllara durgunluk verdi.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Hacı Gülü Taziye Evi yakınlarında seyir halinde olan M.Ö., idaresindeki 06 BN 7461 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen H.D., idaresindeki 02 ABH 169 plakalı motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil önce refüjde bulunan elektrik direğine ardından da Hacı Gülü Taziye bahçe duvarına çarptı. Yine iddialara göre otomobilin çarptığı aydınlatma direği de motosikletin üzerine düştü.

Meydana gelen akıl almaz kazada sürücülerden H.D., ile M.Ö., yaralandı. Her iki yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.