İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Adıyaman’da, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi eski Adıyaman Belediyesi Mezarlığı karşı tarafında iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Mehmet B. (24), vücuduna aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kavgaya karışan şahıslar olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinden kaçarak kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.