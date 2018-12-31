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Adıyaman'da alkollü mekanlar denetlendi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi alkollü mekanlarda denetim yapıldı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimler kapsamında alkol satışı yapan iş yerleri tek tek denetlendi. Denetlemeler kapsamında iş yerlerinde bulunan alkollü içeceklerde incelemelerde bulunuldu.


Yapılan denetimlerde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken denetimlerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.

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