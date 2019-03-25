Adıyaman'da Alparslan Türkeş Caddesi açıldı

Adıyaman'da Akedaş Elektrik Dağıtım Şirketinin bulunduğu 1208 nolu caddenin ismi Alparslan Türkeş Caddesi olarak değiştirildi.

Adıyaman Atatürk Bulvarı ile Bozbey Caddesini birleştiren caddenin ismi belediye meclis kararıyla Alparslan Türkeş Caddesi olarak değiştirildi. İsmi değiştirilen caddenin açılışı ilahiler ve mehter marşlarıyla açıldı.

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen açılışta mehter takımı marşlarıyla renk kattı.

MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem, Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin, MHP MYK Üyesi Sedat Yaşar ve çok sayıda kişi açılışa katıldı.

Açılışta konuşan Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin, “Ülkücü hareketin lideri Devlet Bahçeli adı ile müsemma bir devlet adamı olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Özellikle öğrendiğimiz 9 ışık maddesin de ‘şahsiyetçilik' ilkesinin hayat bulmuş halini göstermektedir. Hele ki ülkücü hareketin liderliğinde Türk devleti, Türk milleti için yaptığı çıkışlar ve hamleler her zaman haklılığını gösteren bilge kişiliğini de göstermiştir. Bu caddemizin açılması da liderimizin izlediği politikayı gösteren en büyük örnektir” dedi.

Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem ise konuşmasında, caddenin açılmasında emeği geçen Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığına teşekkür etti.

Açılış sonrasında davetlilere pilav ikramında bulunuldu.