İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da araç cami duvarına çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce refüje daha sonra ise cami duvarına çarparak durabildi.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce refüje daha sonra ise cami duvarına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Musa A., idaresindeki 02 FP 368 plakalı hafif ticari araç, Karapınar Caddesi Türkiye Petrolleri Camisi yanında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje daha sonra ise cami duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araç sürücü Musa A., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.