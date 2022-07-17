Adıyaman'da araç termometreleri 49'u gördü

Hava sıcaklıklarının 39 dereceye ulaştığı Adıyaman'da araç termometreleri ise 49 dereceyi gösterdi.

Adıyaman'da hava sıcaklığı öğlen saatlerinde meteoroloji verilerine göre 39 dereceye ulaştı. Adıyaman'da ilk defa böyle bir sıcaklıkla karşılaştıklarını dile getiren vatandaşlar, terlemelerinden dolayı günde birkaç defa kıyafet değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti. Bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki ağaçların gölgesinde zaman geçirmeye çalışırken, bazıları da mesire alanında bulunan sularda yüzerek serinlemeye çalıştı.

Bunaltıcı havada araçların termometreleri ise 49 dereceyi gördü. Araç içlerinde daha etkili olan sıcaklık nedeniyle bölge halkı araçlardaki klimaları çalıştırarak, kliması bulunmayan araçlarda ise tüm camları açarak yolculuk edebiliyor.