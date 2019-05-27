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Adıyaman'da asayiş uygulaması !

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde bulunan kahvehanelere yönelik uygulama yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kahvehanelerde denetim yaptı. Kahvehanelerde kumar oynatılıp oynatılmadığı kontrol edildi. Operasyonlar kapsamında 759 kişinin üst araması ve GBT sorgulaması yapılırken 37 umuma açık iş yeri de kontrol edildi. Kontroller kapsamında yoklama kaçağı iki şahıs yakalanırken 2 iş yerinden de sigaramatik cihazı ele geçirildi.

Denetimlerin ve operasyonların aralıksız bir şekilde devam edeceği de belirtildi.  

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