Adıyaman'da asfalt plenti inşaatı devam ediyor

Adıyaman Belediyesinin kendi asfaltını üretmek için yaptırdığı asfalt plenti inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları Şube Şefliğinin Kuruçay mevkiinde bulunan asfalt tesisi civarındaki 42 dönümlük alanda sürdürülen inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler sonunda Nisan ayında hizmete başlaması planlanan tesis ile ilgili kısa bir bilgi veren Başkan Kılınç, yapılan yatırımla Adıyaman Belediyesinin artık kendi asfaltını üreteceğini ve asfalt giderinde yüzde 40 civarında bir kar elde edileceğini söyledi. Başkan Kılınç, “İlimizde yaşanan yol sorununun çözümü için başlattığımız asfalt plenti tesisimizin inşaat çalışmalarını inceledik. Bu tesisi tamamladıktan sonra şehrimizin en ücra noktalarına kadar ulaşım sorununu çözeceğiz” diye konuştu.