Adıyaman'da Aşı haftası etkinliği

22-28 Nisan Aşı Haftası Adıyaman'da etkinlikleri düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla başladı.

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Eğitim Merkezinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Mustafa Kutlu, Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Birimi Sorumlusu Mustafa Dost'un katılımı ile Aşı Haftası ile ilgili toplantı düzenlendi.

Aşı Haftası nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Birimi Sorumlusu Mustafa Dost tarafından, bulaşıcı hastalıklar ve aşı çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Mustafa Kutlu, “Ülkemizde Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz poliomyelit, Hepatit-B, Hepatit-A, suçiçeği gibi hastalıklar ve hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk oyunları ve sakatlanan engellenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçlara ulaşabilmek için kurumlar arası işbirliği ve sivil toplum örgütleri ile ilgili etkili iletişim ve işbirliğine giderek toplumun tüm kesimlerinin açılmasının önemi ve aşı takvimi konularında bilgilendirme yapılacak. Sosyal mobilizasyon faaliyetleri düzenlenecek başta öğretmenlerimiz olmak üzere toplum lideri ve basın yayın organları ile tüm halkımız bu konuda mesajlar ulaştıracaktır.

İlimizde yaşayan Suriyeli çocuklar ulusal aşı takvimine göre tüm aşılar düzenli olarak yapılmaktadır. Ancak 16 Nisan 2019 tarihli ilimizde kızamık hastalığı kakası tespit edildiğinden 22-28 Nisan Aşı Haftası boyunca Toplum Sağlığı Merkezi, Göçmen Sağlığı Merkezi ve aile hekimlerimiz tarafından ulusal aşı takvimine göre başta kızamık aşısı yapılmamış ve eksik aşılı çocuklara bir doz kızamık aşısı yapılacaktır. Aşıların zamanında ve takvimine uygun olarak aralıklarla uygulanması çok önemlidir. Aşılanacak bağışıklık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlar hastalıkların yayılmasına karşı direnç gösterir. Bu yıllar kurumsal bağışıklık düzeyi arttığından hastalıklara ait salgının önüne geçilmiş olunur. Henüz aşılanmamış, aşı almaya engel oluşturan kanser ve immün yetmezlik gibi hastalığı olanlarda korunmuş olur. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamı dışında olan ve özel durumlar risk altındaki kişilere uygulanan kuduz aşısı, grip aşısı, mevsimsel grip aşısı, polisakkarit pnömolok aşısı ve Rota virüsü aşıları ile toplumda benzer hastalıklara bağlı ölümün önüne geçilmesi etkin rol oynamaktadır” diye konuştu.