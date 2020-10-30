Adıyaman'da askıda tablet çağrısı

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet eksiğini gidermek ve eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak için ‘Askıda Tablet' kampanyasının başlatılması gerektiğini söyledi.

Pandemiden dolayı uzaktan eğitim modeliyle devam eden eğitim sonrasında, eğitimde fırsat eşitliği konusunun da gündeme geldiğini belirten Başkan Mustafa İşeri, uzaktan eğitime erişemeyen dezavantajlı öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmak için tablet, bilgisayar ve internet paketi içeren bir kampanyanın bir önce başlatılmasının önemine dikkat çekti. Başkan İşeri, “Malumunuz pandemiden dolayı uzaktan eğitim başladı. Dolayısıyla da eğitimdeki fırsat eşitliği konusu gündemdeki yerini koruyor. Kahta'da 33 bin öğrenci eğitim görüyor. Dolayısıyla ilçemizin sosyo ekonomik yapısı göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin online eğitimlere katılabilmesi için acilen tablet kampanyası başlatılması gerekiyor. Kahta Belediyesi ile Kahta Kaymakamlığı himayesinde bilgisayar, tablet ve internet destek projesi kampanyası başlatılarak, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin, uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri sağlanabilir. Bu kapsamda, uzaktan eğitime erişemeyen yardıma muhtaç öğrencilere de eğitimde fırsat eşitliği sunulmuş olur. İstiyoruz ilçemizdeki tüm kurum, kuruluş, dernek, vakıf, STK ve hayırseverlerin kampanyaya destek verip, el birliğiyle hiçbir çocuğumuzu eğitimden geri bırakmayalım" diye konuştu.