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Adıyaman'da atın teptiği çocuk yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde atın teptiği 6 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde atın teptiği 6 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Olay Kahta'ya ilçesine bağlı Taşlıca Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin bahçesinde oyun oynayan 6 yaşındaki Bünyamin Başkaya'ya, bahçedeki atın huysuzlanıp tepmesi sonucu savrularak yüzüstü yere düştü. Çocuğun çığlıkların duyan ailesi hemen olay yerine geldi. Yüzü kanlar içindeki çocuğu atın yanından uzaklaştırarak hemen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.


Atın tepmesi sonucu yaralanan küçük çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Bünyamin Başkaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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