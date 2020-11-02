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Adıyaman'da atyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından kış aylarında yoğun yağışlardan dolayı problem oluşan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Abdulmusa Caddesi’nde sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından kış aylarında yoğun yağışlardan dolayı problem oluşan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Abdulmusa Caddesi'nde sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.


Yoğun yağışların önüne geçmek için yağmur suyu hattı ile kanalizasyon hattı yenilenen caddedeki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyleyen yetkililer, altyapı çalışmalarından hemen sonra asfalt yenileme çalışmalarına başlanılacağını belirtti.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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