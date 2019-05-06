Adıyaman'da av yasağına uymayan 24 kişi yakaladı

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri gerçekleştirdiği denetimler kapsamında Atatürk Baraj Göletinde balık avlayan G.A., M.D., R.D., İ.D., A.Ç., R.D., İ.D., A.Ç., M.B., M.Ü., H.Ç., E.D, H.B, M.G., D.Ç., Z.Ş., F.D., A.A., A.Y., F.Y., K.Y., A.Y., F.Y., ve K.Y., isimli toplam 24 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların avlamış olduğu toplam 325 kilogram ağırlığındaki balıklara el konuldu. El konulan balıklar, oltalar, zıpkınlar, tırıvırılar ve ağlar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Öte yandan yakalanan 24 kişiye toplam 20 bin 385 TL para cezası uygulandı.

Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği de vurgulandı.