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Adıyaman'da Avrupa Spor Haftası etkinliği düzenlendi

23-30 Eylül Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 20 spor dalında sporcular gösteri yaptı.


Adıyaman Sümerevler Atletizm Pistinde gerçekleştirilen etkinliğe sporcular sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak gösterilerini yaptı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde “Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.


Futboldan basketbola, güreşten karateye, masa tenisinden okçuluğa kadar 20 sporda sporcular gösteri yaptı.


Adıyaman Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in de katıldığı etkinlik renkli gösterilere sahne oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş yaptığı konuşmada, hafta boyunca yaklaşık 20 branşta faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, “İnşallah pandemi sürecinin bitmesiyle tekrar spor faaliyetlerimiz coşkulu bir şekilde gerçekleşecektir. Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Amaç, tüm ülkemizde sağlıklı spor yapma farkındalığını arttırmaktır. Adıyaman'da spor faaliyetlerinin aralıksız olarak kurumumuz bünyesinde yürütülmesi noktasında farkındalık oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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