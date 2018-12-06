Adıyaman'da badem paneli düzenlendi

Türkiye'de badem yetiştiriciliğinde ilk sırada yer alan Adıyaman'da badem panele düzenlendi.

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen panelde badem ile ilgili sorunların yanı sıra, eylem planı hakkında görüşler dile getirildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda üç oturumda gerçekleşen panelin açılışında konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü yaparak, bademin Adıyaman için önemine işaret etti.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Solmaz, badem yetiştiriciliğinin son yıllarda arttığına işaret ederek, “Badem gıda üretiminde kullanılması, yurt içindeki kullanımının yanında yurt dışına ihraç edilmesinden dolayı diğer tarımsal ürünlere göre yetiştiricisinin yüzünü güldüren bir üründür. Bundan dolayı badem yetiştiriciliği yapılan alanlar sürekli artmaktadır. Yetiştiriciliği yapılacak badem çeşidi, bakım şartları, hastalık ve zararlılıktan koruma ve önleme gibi hususlara dikkat edilirse ürün rekoltesi artacaktır. Bundan sonra Adıyaman badem ile anılacaktır” dedi.

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Türker Yener ise konuşmasında, panelin Adıyaman için çok önemli olduğunu dile getirerek, “Tarımsal üründe ilk defa bütün paydaşlar bir araya gelerek bu konuyu ön plana çıkarmak adına kenetlendiler. Badem ana vatanlarından birisi olmasına rağmen ihtiyacının sadece yüzde 1'ini üretiyor. On yıl öncesine kadar tarla kenarlarında ekilen meyve oldu. Bademin veriminde dünya otalamasının gerisindeyiz. Kalite ve verimi arttırma konusunda araştırma geliştirme çalışmalarını yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ise konuşmasında, “Biz 2012 yılında bademle ilgili ilk çalışmalarımızı burada başlattık. Badem alanında Adıyaman ismi Türkiye'de geçmiyordu. Çünkü sadece 3 bin 500 dekarlık alanda badem vardı. Tarım arazilerinde komşu illerimizle ölçülemeyecek kadar geride olduğumuzu görüyoruz. Bunun için bizim marka şehir olmamız lazım. Kaysıda Malatya, fıstıkta Gaziantep marka şehir isi bizde Adıyaman'ı bademde marka şehir yapmak için çalışma yaptık. Bu gün Adıyaman istediğimiz bir noktaya geldi. Çünkü 58 bin dekarlık badem alanıyla Türkiye'de birinci sıradadır. 262 bin dekarlık bir alan ile Antepfıstığında Türkiye 3. sıradadır. Sertifikalı tohum üretimine baktığımızda, nohutta birinci, mercimekte birinci, buğday üretiminde üçüncüdür. Dünyada küresel ısınma var. Adıyaman'ın yağış ortalaması badem yetiştirmeye yeterlidir. Adıyaman'da 30 bin dekar Kahta ilçesinde, 15 bin dekarı Besni ilçemizde, 10 bin dekarı Gölbaşı ilçemizde 10 bin dekar, diğer kalan ise Adıyaman merkez ve diğer ilçelerindedir. Sadece badem üretiminde değil arıcılıkta da belli bir noktaya geldik. 2012 yılında 34 bin kovan olan rakam bu gün 74 bin kovana ulaştı” diye konuştu.

Açılış protokol konuşmalarının ardından panel konusunda uzman kişilerin sunumuyla devam etti.