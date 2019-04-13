Adıyaman'da Basketbol Milli Takım seçmeleri yapıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Adıyaman'da Basketbol Milli Takımı'na sporcu seçmeleri yapıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunda yapılan seçmeleri 4 görevli yaptı. Adıyaman'da ki 8 kulüpten 60 sporcu seçmelere katıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Adıyaman Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Çalış Bilir, “Türkiye Basketbol Federasyonunun milli takım seçmeleri yapılıyor. Adıyaman'da 8 kulüpten 60 sporcumuz bu seçmelere katılıyor. Bu seçmelerde ilk aşamayı geçen sporcularımız ikinci aşamada başka bir ilde yapılacak olan seçmelere katılacak.

Burada belirlenen öğrenciler eğitim, eğitimin yanında antrenman programıyla beraber bilerli bir çalışma programı altında eğitimlerine devam edecekler. Bundan sonraki süreçte çocuklarımız hem milli takım bünyesinde antrenmanlara katılacak hem de kendi takımlarında çalışacaklar. Bu şekilde belli bir aşamayı kaydettikten sonra U17, U18 aşamasına geldikten sonra sadece milli takımımızın yönlendirdiği takımlarda oynayacaklar. Bununla ilgili federasyonumuzdan gelen 4 arkadaşımız elemeleri yapacak. 2006 doğumlu erkek öğrenciler bu elemelere katılıyor. Yoğun talep var. Bu talepten dolayı velilerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah buradan milli takıma başarılı sporcuları göndeririz” diye konuştu.