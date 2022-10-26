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Adıyaman'da beton mikseri devrildi: 1 ölü

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Budaklı köyü yakınlarında İlyas Avcı (31), idaresindeki 06 FC 4509 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü İlyas Avcı yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Avcı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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