Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da, iki komşu arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi 2312 Sokak içerisinde iki komşu aile arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olayda İbrahim Ç., isimli 1 kişi göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İbrahim Ç'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan olaya karışan E.C., D.C., ve M.E.C., isimli 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede sağlık raporları alınan 3 şahıs daha sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.