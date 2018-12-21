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Adıyaman'da bıçaklı kavga: 2 Yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında yaşanılan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanılan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Mahallesi Ak Konut Siteleri yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar birbirine bıçaklarla saldırdı. Yaşanılan kavga olayında E.S., ile C.Ç., isimli iki şahıs vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise kavga olayına karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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