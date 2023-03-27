Adıyaman'da bin öğrenci çadır sınıflarda destek ve yetiştirme kurslarına başladı

Deprem felakatenin ardından dört ilçesinde eğitimin başladığı Adıyaman merkezde YKS ve LGS öğrencileri için açılan destekleme kursları ‘depremde hayatını kaybedenler' için düzenlenen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verilen Adıyaman'daki eğitim-öğretim faaliyetleri Çelikhan, Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat ilçelerinde 267 okulda, 40 bin öğrenci ile başladı. Yıkımın en fazla olduğu merkez ilçede ise okullar açılmadı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın koordinatörlüğünde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açıldı.

Adıyaman Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda kurulan çadırlar öğrencileri ağırladı. Kamp alanında bulunan 60 çadırda bin öğrenci, servisler ile kamp alanına taşınıyor. Kamp alanında kurulan çadırlarda eğitim alan öğrenciler tekrar servisler ile bulundukları çadır veya konteyner kentlere bırakılıyor. DYK kursları Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin sınıflara girmesiyle başladı.

Öğrenciler, deprem sonrası hiç ders çalışamadıklarını ve rakiplerinin kendilerinden bir adım önde olduğunu, bu kursların açılmasıyla birlikte aradaki farkı kapatmak için çalışacaklarını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise depremden en çok çocukların etkilendiğine dikkat çekerek, öğrencilerin okullarını özlediklerine işaret etti. Demircan açıklamasında, “Bütün bir millet olarak çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Depremden en çok çocuklarımız etkilendi. Onların hayatları okul üzerine kurgulu ve okuldan uzaklaşınca aslında psikolojileri de bir o kadar bozuldu. Bunu sahada hissediyoruz. Çocuklarımız kalemlerini, defterlerini ve okul ortamlarını özlüyorlar. Okula gelmek istiyorlar. Bu gün itibariyle Adıyaman'ın bir çok ilçesinde eğitim başladı ama en büyük hasar merkezde olduğu için eğitim 27 Mart'ta başlayamadı. Burada bir aylık bir süreç içerisinde hazırlık yapıyorduk. Bir yandan depremzede öğretmeler. Öte yandan depremzede öğrenciler, onları doğru bir lokasyonda buluşturmak için hazırlık yaptık. Öğrencilerimizi servislerle taşıyoruz. Bizi mutlu eden eğitimin bir yerden başlamış olması ve en dezavantajlı gurup olan LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere veriliyor olmasıdır” dedi.