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Adıyaman'da bir belde ile 49 adres karantinaya alındı

Adıyaman’da bir belde ile 49 adres korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adıyaman'da bir belde ile 49 adres korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Yaylakonak Beldesinin merkez ve Karaçalı mahallerinde ikiden fazla hanede Covid-19 vakası görülmesi nedeniyle 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına, okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim hizmetlerine karantina süresince ara verilmesine karar verdi.


İl Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı kararlar ile 49 adreste karantina kurallarının uygulamasını kararlaştırdı.

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