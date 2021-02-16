Adıyaman'da bir evde çok sayıda silah ele geçirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri bir evde çok sayıda silah ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde M.Ç. isimli şahsın ikametgahında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 30 adet 9 mm çapında fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet faturasız havalı tüfek, 161 adet çeşitli kalibrelerde dolu fişek, 1 adet kama ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.