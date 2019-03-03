Adıyaman'da bisiklet turu düzenlendi

1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube tarafından Adıyaman'da, yaklaşık 10 kilometrelik bisiklet turu gerçekleştirildi. Fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için düzenlenen bisiklet turuna büyük, küçük birçok vatandaş bisikleti ile katıldı.

Adıyaman Valiliği önünde başlayan ve 10 kilometre yol katledilen bisiklet turu sonrası tura katılanlar, Adıyaman Valiliği önünde yeniden bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğin oldukça güzel geçtiğini belirten Adıyamanlı Gülseren İzci, “Bugün Yeşilay Günüydü. Bugün bisiklet turu yaptık. Her şey çok güzeldi, iyi ki Yeşilay var. Burada emeği geçen polislere, Yeşilay ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı bisiklet etkinliğine ve spora davet ediyorum” dedi.

Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden Canan Tanrıverdi ise konuşmasında, “ Bu hafta Yeşilay Haftasıydı. Öncelikle bizlere yardımcı olan polis ekiplerine ve Yeşilay Kulübü başkanlarına teşekkür ediyorum. Arkadaşlardan madde bağımlılıklarına son vermelerini rica ediyorum. Yeşilay'a hep birlikte üye olabilirler. Madde bağımlılıklarına son” şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinlikle alakalı konuşan Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel ise, “ 1-7 Mart Yeşilay Haftası, bizlerde geleneksel olarak Adıyaman'da biz bu tür etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda destek veriyor. Gençlerimiz bizimle beraber oluyorlar, aileler bizimle beraber oluyor. Her yaş gurubundan etkinliğe katılan arkadaşlarımız oluyor. Sağlıklı bir nesil için, sağlıklı birgelecek için, hayata pedalla dedik biz. Çünkü sağlık için spor şart. Bizlerde bu Yeşilay Haftası içerisinde çok çeşitli etkinlikler arasında bu etkinliğimizi de spora ayırdık” diye konuştu.

Etkinliğe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel ve çok sayıda vatandaş katıldı.