İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da ‘Biz bize yeteriz' kampanyasına destekler sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüsünden dolayı başlatmış olduğu ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına Adıyamanlı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsünden dolayı başlatmış olduğu ‘Biz bize yeteriz' kampanyasına Adıyamanlı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.


Başlatılan kampanyaya destek vermek isteyen 83 yaşındaki Asiye teyze ile emekli maaşını bağışlamak 4 yaşındaki Ezel'in kumbarasında biriktirdiği paraları polis ekiplerine teslim etti. Gelip paraları teslim alan polis ekipleri, paraları ‘Biz bize kampanyasının' hesabına yatırarak daha sonra banka dekontlarını emekli maaşını bağışlayan Asiye teyze ve kumbarasındaki parayı bağışlayan Ezel'e verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.