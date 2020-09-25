İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da, bonzainin ham maddesi ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bonzainin ham maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.U., isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ikamet içerisinde yapılan aramalarda 7 ayrı paket halinde toplam 268 gram bonzai, 511 gram bonzainin ham maddesi, 2 ayrı bidon içerisinde 214 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine polis ekiplerince el konulurken İ.U., isimli şahıs gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.