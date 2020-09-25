Adıyaman'da, bonzainin ham maddesi ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.U., isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ikamet içerisinde yapılan aramalarda 7 ayrı paket halinde toplam 268 gram bonzai, 511 gram bonzainin ham maddesi, 2 ayrı bidon içerisinde 214 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine polis ekiplerince el konulurken İ.U., isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.