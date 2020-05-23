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Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Adıyaman’da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.


Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Adıyaman'da cadde ve sokakları boş bıraktı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 23 Mayıs itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler hariç genel itibariyle vatandaşların dışarı çıkmadığı görüldü.


Ramazan Bayramı süresince Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 936 polis memuru asayiş olayları ve şehir içi trafikte görev yapacak.


Adıyaman'da çeşitli noktalarda uygulama yapan polis memurları durdurdukları araç ve yayalar üzerinde uygulama yaptı. Vatandaşların kimlik ve izin belgelerini inceleyen polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan kişilere cezai işlem yaptı.

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