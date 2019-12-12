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Adıyaman'da çaya enjekte edilmiş bonzai yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis ekipleri tarafından şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada 1 gram çaya enjekte edilmiş bonzai ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis ekipleri tarafından şüpheli görülen M.K., isimli şahıs., durdurularak üst aranması yapıldı. Şahsın üst aramasında 1 gram çaya enjekte edilmiş bonzai ve kuru sıkı tabanca ile bu tabancaya ait 15 adet mermi ele geçirildi. Uyuşturucu ve tabancaya el konulurken şahıs, polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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