İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da cem evi ve taziye evlerinde bahar temizliği

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinde bulunan cem evinde ve taziye evlerinde dış temizlik çalışması yaptı.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, belediye bünyesinde hizmet veren hidrostatik yüksek basınçlı yıkama aracı ile şehir merkezindeki cem evi ve taziye evlerinde dış temizlik çalışması yaptıklarını dile getirdi.


Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.