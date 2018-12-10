İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da cezaevi firarisi yakalandı

Adıyaman’da, cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da, cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Malatya Açık Cezaevinden firar ederek her yerde aranan Ramazan Ü., isimli şahıs Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Kent merkezinde yakalanan şahıs sorgulanmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.