Adıyaman'da cezaevi firarisi yakalandı

Adıyaman'da, cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Açık Cezaevinden firar ederek her yerde aranan Ramazan Ü., isimli şahıs Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Kent merkezinde yakalanan şahıs sorgulanmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.