Adıyaman'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi 4010 nolu sokakta bulunan tek katlı bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Turan'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye haber verdikten sonra yangına müdahale etmek istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonucunda yangın söndürülürken, ev ile evde bulunan tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.