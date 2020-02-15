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Adıyaman'da çizgili sırtlan foto kapana takıldı

Adıyaman’da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlan, parçaladığı leşlerle birlikte foto kapanlar tarafından görüntülendi.

Adıyaman'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlan, parçaladığı leşlerle birlikte foto kapanlar tarafından görüntülendi.


Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde birçok noktaya yerleştirilen foto kapanlara birbirinden ilginç görüntüler yansıyor. Uluslararası anlaşma CITES kapsamında nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan, bu kez farklı bir görüntü verdi. Çizgili sırtlan, Besni ilçesinde ağzında yiyeceği kurt veya köpek başı ve tavuk ile görüntülendi.


Adıyaman'da daha önce de çeşitli bölgelerde çizgili sırtlan foto kapanlar ve vatandaşlar tarafından görüntülenmişti.

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