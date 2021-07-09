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Adıyaman'da delta varyantına rastlandı

Korona virüs vakalarının en az görüldüğü Adıyaman’da virüsün Delta varyantına rastlandı.

Korona virüs vakalarının en az görüldüğü Adıyaman'da virüsün Delta varyantına rastlandı.


Korona virüs (Covid-19) günlük vaka sayılarının düştüğü Adıyaman'da ilk kez virüsün Delta (Hint) varyantına rastlandı. Adıyaman merkezde 3, Kahta ilçesinde 1 kişide rastlanılan delta varyantıyla ilgili şahıslar karantina altına alındı.


Aşılama oranında Türkiye ortalamasının altında olan Adıyaman'da yetkililer, virüsün yeni türlerinin ortaya çıkmasıyla aşının daha da önem kazandığını belirterek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

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