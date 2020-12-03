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Adıyaman'da demir şiş ve palalı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı

Adıyaman’da, alacak verecek meselesi nedeniyle demir şiş ve palalarla birbirine saldıran grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken 2 kişi de gözaltına alındı.

Adıyaman'da, alacak verecek meselesi nedeniyle demir şiş ve palalarla birbirine saldıran grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken 2 kişi de gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi eski valilik binası arkasında iki grup arasında alacak verecek sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada şahıslardan bazıları ellerine aldıkları demir şiş ve palayla birbirine girdi. Meydana gelen olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olayda kafasından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yumruk ve demir şiş darbeleriyle yaralanan Zeki K., İsmail K. ve Ahmet K., 3 kişi bir otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavga sonrası olay yerinden kaçan 2 şahıs ise polis ekiplerinin kovalamacası sonucu olay yerine yakın bir ara sokak içerisinde ellerindeki demir şiş ile yakalandı. Polis ekipleri kaçarken rastgele bir yere atılan veya saklanan palanın bulunması için sokak içerisinde aramalarda bulundu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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