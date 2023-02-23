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Adıyaman'da depremin öncesi ve sonrası dron kamerasında

Adıyaman’da deprem öncesi ve sonrasında havadan çekilen görüntüler, yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrasında havadan çekilen görüntüler, yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.


Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında Adıyaman da yer alıyor. Binlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'daki değişim, deprem öncesinde ve deprem sonrasında aynı açılardan çekilen dron görüntüleri ile gözler önüne serildi. Görüntülerde deprem öncesinde ayakta duran birçok binanın yıkıldığı gözlemlendi.

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