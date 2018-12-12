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Adıyaman'da dereler taştı

Adıyaman’da birkaç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle derenin taşması sonucu köy yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'da birkaç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle derenin taşması sonucu köy yolu ulaşıma kapandı.


Birkaç gündür etkisini devam ettiren şiddetli yağış nedeniyle Kahta ilçesine bağlı Arılı (Biricik) köyünde dere taştı. Taşan dere suyu köye bağlantı sağlayan köprünün üzerinden aşmaya başladı. Bunun üzerine köy yolunun ulaşıma kapanması ile olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. AFAD ekipleri ise olası bir duruma karşı hazır bekledi. Köy yolunun yeniden ulaşıma açılabilmesi için derede iş makineleri tarafından çalışmalar gerçekleştirildi.

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