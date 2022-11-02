İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da dilenciler toplandı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetim ile kent merkezindeki dilencileri topladı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı denetimlerde çok sayıda dilenciyi topladı. Şehrin çeşitli bölgelerinden toplanan dilenciler, Mimar Sinan Kültür Parkında bulunan Park Zabıta Karakoluna götürülerek, haklarında kabahatler kanununa göre işlem yapıldı. Dilencilere cezai işlem uygulayan ekipler, dilencilerin üzerinden çıkan toplam 338 TL'ye de el koydu.

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